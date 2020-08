La Roma sonríe ante una Juve que no sabe vivir sin Cristiano

Noche de despedidas y derrota en el Juventus Stadium. El conjunto 'bianconero', con Cristiano Ronaldo y Paulo Dybala en el banquillo, despidió su novena Serie A consecutiva ganada con el partido perdido ante la Roma.

No supo el equipo de Sarri encontrar su momento en el partido. Las rotaciones, pensando en la Champions, pesaron más que la juventud de un equipo remozado hasta la médula.

Pese a todo, fue la Juventus la que se adelantó en el partido. Aprovechó Higuaín la oportunidad en el que puede ser su último partido en la Serie A para reivindicarse en el césped.

La Roma, eso sí, no se rindió. Kalinic, quien podría seguir en la Roma como cedido, se coló entre la defensa para cabecear un saque de esquina y así poner la igualada en el marcador.

Ahí creció el cuadro romano, consciente de que tenía una oportunidad de oro para asaltar el Juventus Stadium. Y lo hizo gracias principalmente a un Calafiori que, pese a ver cómo le anulaban un gol, sí que azuzó el arbol 'bianconero'.

Precisamente fue Calafiori el que provocó la pena máxima que pondría por delante a la Roma. El jugador 'giallorosso' fue derribado por Danilo y Perotti, desde los once metros, remontó el choque antes del descanso.

El ex jugador del Sevilla también fue el encargado de poner la sentencia, no antes de que Szczesny dejase sin su doblete a Kalinic. Pero Perotti no perdonó y, con una gran acción individual de Zaniolo, ya totalmente recuperado, puso el 1-3 en el electrónico.

Frunció el ceño Cristiano Ronaldo desde la grada. Sonrió la Roma y respiró una Juventus que se ha dejado llevar en las últimas semanas y que ha ganado finalmente la Serie A con un solo punto de diferencia.