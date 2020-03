La Rosaleda medirá la euforia malagueña y maña

El Málaga, que acumula cuatro partidos consecutivos sin perder, con tres victorias y un empate que le tienen a cinco puntos del descenso y de la fase de ascenso, recibe en el estadio de La Rosaleda al Zaragoza, asentado en la segunda plaza de Segunda División y con solo tres derrotas como visitante en el presente campeonato.

El club malaguista, tras la salida por orden judicial de su propietario, el jeque catarí Abdullah Al-Thani, parece más estabilizado y esta situación repercute en el rendimiento del equipo y también en el apoyo de la afición, que volverá a responder a la llamada para arropar a los suyos en tan complicada cita frente al conjunto aragonés.

El objetivo del Málaga, tras todo lo ocurrido en la entidad desde el inicio de la temporada, es la permanencia, aunque los seguidores comienzan a soñar con una posible clasificación para la fase de ascenso cuando restan 12 encuentros, siete de ellos en La Rosaleda, para que concluya el campeonato.

En esta ocasión, se enfrentan dos equipos históricos. En el caso del Málaga, hay una situación institucional complicada, similar a la que sufrió el Zaragoza hace unos años.

Ambos equipos se han enfrentado en tres ocasiones en Segunda División en La Rosaleda, con dos triunfos malaguistas y un empate, siendo el más cercano el de la pasada temporada con victoria por 3-1.

Para la cita de esta jornada, el entrenador malaguista, Sergio Pellicer, podrá contar con el centrocampista Adrián González, que regresa a la convocatoria tras cumplir un partido de sanción, mientras que el marroquí Hicham Boussefiane será baja por lesión.

El Real Zaragoza quiere aprovechar la buena racha que atesora lejos de casa para intentar lograr una victoria a domicilio en La Rosaleda contra el Málaga que le permita seguir firme en la segunda posición de la clasificación.

El conjunto que dirige Víctor Fernández ha sumado 24 puntos fuera de La Romareda lo que le convierte en el segundo mejor visitante de la categoría y quiere seguir aumentado dicha cifra.

El equipo 'blanquillo', que afronta su segunda jornada consecutiva a domicilio, busca continuar sumando para evitar que sus más inmediatos perseguidores (Almería y SD Huesca, ambos a cinco puntos) puedan recortar distancias.

Para ello, deberá mejorar el rendimiento exhibido en la anterior jornada contra el Racing de Santander, donde estuvo muy por debajo de lo mostrado en las últimas jornadas y anduvo cerca de perder frente al colista de la categoría, aunque pudo rescatar un punto gracias a un gol logrado por Álex Blanco en el minuto 90.

En Santander, las prestaciones del conjunto aragonés no estuvieron acordes ni con su puesto en la clasificación ni con la solidez que ha mostrado desde comienzos de año, algo que ha reconocido tanto la plantilla como el técnico, Víctor Fernández, y el objetivo es que dicho encuentro sirva como toque de atención para recuperar ambas virtudes en terreno andaluz y gozar de opciones de ganar.

El equipo zaragozano no pierde a domicilio desde que el pasado 22 de diciembre en el derbi aragonés de Segunda contra la SD Huesca en El Alcoraz (2-1). Desde entonces, ha obtenido cuatro empates (Las Palmas, Cádiz, Mirandés y Racing) y una victoria (Elche).

Para este encuentro, Víctor Fernández tendrá las ya conocidas ausencias de los lesionados Alberto Zapater y Javi Ros, y del sancionado Raúl Guti.

Por contra, recupera al centrocampista nigeriano James Igbekeme tras superar su enésima lesión esta temporada y al portugués André Pereira, que entra en una citación después de muchas jornadas con problemas físicos.

Las dudas del técnico zaragocista estarían en el estado físico de James, Vigaray y Luis Suárez tras los problemas que vienen arrastrando. Si bien este último parece que iniciará el encuentro, uno de los otros dos se quedaría en el banquillo para no condicionar los cambios. Si James no juega, parece que sería el colombiano Dani Torres su sustituto y, si no lo hace Vigaray, su puesto lo ocuparía el canterano Julián Delmás.

Alineaciones probables:

Málaga: Munir; Ismael Casas, Luis Hernández, Lombán, Juankar; Tete Morente, Luis Muñoz, Keidi Bare, Adrián; Juanpi y Sadiku.

Zaragoza: Cristian Álvarez; Vigaray o Delmás, Atienza, El Yamiq, Nieto; Soro, James o Dani Torres, Eguaras, Burgui; Puado y Luis Suárez.

Árbitro: Dámaso Arcediano Monescillo (Comité Castellano-Manchego).

Estadio: La Rosaleda.

Hora: 16.00.