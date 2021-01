La salida de Olaza, inminente: no se entrenó con el grupo

Lucas Olaza dejará una plaza de extracomunitario en el Celta para buscar una nueva incorporación antes de que finalice el mercado de fichajes.

El lateral saldrá del club gallego en las próximas horas si no hay sorpresa, como informó el diario 'AS'. Olaza ya no se ha entrenado este miércoles con sus compañeros y lo hizo al margen y en solitario.

En lo que va de temporada, el futbolista ha disputado 18 partidos, todos ellos como titular, con un Celta que no ha querido pagar la cantidad de la opción de compra.

Al no abogar los cuatro millones de euros, Olaza regresará a Boca Juniors si el club argentino no llega a un acuerdo con otro club antes. El Valladolid es uno de sus posibles destinos.