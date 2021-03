"La salida de Ramos sería un desastre para el Madrid"

Joaquín Caparrós probablemente sea uno de los entrenadores más carismáticos que han pasado por nuestra competición. Se ha codeado con los más grandes, entrenando a equipos como Sevilla, Athletic Club o Villarreal, pero también ha sabido moverse por el barro como pez en el agua, entrenando en sus inicios al Campillo, el Manzanares o el Gimnástico de Alcázar.

Actualmente dirige a la Selección de Armenia, con la que consiguió ascender a la Liga B de la UEFA Nations League. En una reciente entrevista a 'Goal' reconoció que en el país "hay mucho talento deseoso de una oportunidad". También tildó de "complicada" la experiencia debido al conflicto bélico que Armenia sufrió con su vecina Azerbaiyán. Pese a ello, se mostró satisfecho por el trabajo realizado hasta ahora y por el éxito logrado.

Al ser preguntado por la renovación de Sergio Ramos en el Madrid, Caparrós fue tajante en sus declaraciones: "Sería un gran desastre que se fuera y en la actual situación del Madrid, más. Cuando tú tienes que acometer una renovación (de plantilla), necesitas tener a veteranos con liderazgo, gente muy pasional. Y eso lo hace de maravilla Sergio. Porque tiene una gran capacidad y unos valores que los va a transmitir, seguro".

Tampoco faltaron las preguntas hacia su amado Sevilla. Sevillista confeso, el de Utrera cree que el conjunto de Nervión "no tiene techo". "El Sevilla es ya una organización muy potente en todas las áreas. No solo en lo deportivo, que es lo que se ve. Su factor humano es espectacular. Gente que siente los colores, muy trabajadora y muy profesional", relató Por si fuera poco, no dudó en afirmar que ve a la entidad capacitada para ganar una Liga o una Champions.

Preguntado por el derbi de este domingo, Caparrós concluyó: "Para los sevillistas, los derbis son partidos especiales. Los clubes intentan que no se hable tanto de ello, pero como aficionado siempre estás pensando en ganar al Betis. El Sevilla tiene buen manejo de estos partidos".