"La salida de tono de Conte es incomprensible"

Antonio Conte, técnico del Inter de Milán, sorprendió este fin de semana al estallar en rueda de prensa contra la directiva. "He visto ataques gratuitos contra el equipo y contra mí, he recibido poca protección por parte del club", sentenció.

Sus palabras podrían incluso costarle el puesto de entrenador y han causado estupor en el fútbol italiano. Uno de los que se ha mostrado extrañado ante esta reacción es Paolo Rosi, ex futbolista y campeón del mundo con Italia en España 1982.

"No son comprensibles las razones de esta salida de tono, sobre todo después de una buena temporada. No me parece que se den las premisas para una salida de este estilo", aseveró Rossi.

Para el ex de Perugia, Juventus o Milan, esta reacción del técnico debe responder a una cuestión motivacional: "Quizá quiere alcanzar algún resultado, estimular o motivar a alguien".

"Hay cosas que no sabemos, pero el Inter es seguramente el equipo que más se ha acercado a la Juventus, por eso sus palabras son difíciles de entender", añadió.