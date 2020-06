La salvación de uno es la condena del otro

El Fuenlabrada recibe a un Extremadura que aún no ha ganado un solo partido desde el regreso de la competición y se hunde camino del regreso a Segunda B, en una situación contraria, lanzado en su moral y con la posibilidad de dar el paso definitivo hacia la salvación para luchar sin presión por optar a meterse en la pelea por la promoción de ascenso.

La realidad del Fuenlabrada la ha cambiado el trabajo de José Ramón Sandoval. De estar en caída libre, con trece jornadas sin conocer la victoria, a sumar dos triunfos consecutivos en su casa, el estadio Fernando Torres, sumar un punto en Oviedo y encajar una única derrota en Vallecas en un partido en el que mereció más.

Es el momento de definir como será lo que resta de su temporada. Un triunfo ante el Extremadura le dará ya la tranquilidad definitiva y le metería de nuevo en la pelea por entrar en la promoción de ascenso, en cuyos puestos paso toda la primera vuelta en su primera aventura en el fútbol profesional.

Para encontrar el pleno de triunfos en su estadio volverá Sandoval a las rotaciones masivas. Cambió la cara de su equipo en el Carlos Tartiere y sumó un punto. Regresará a los jugadores que le han dado sus dos triunfos perdiendo, eso sí, al que entregó el mando en el centro del campo. El senegalés Pathé Ciss es baja por sanción y entrará Clavería en su lugar.

Todo apunta al regreso de la defensa titular formada por Iribas, Chico Flores, Juanma y Glauder; más la entrada de José Rodríguez, Hugo Fraile y José Fran en el centro del campo. Iban Salvador está recuperado de su esguince de hombro pero no le forzará el técnico.

Mientras, el Extremadura UD, que aún no ha ganado un partido desde el reinicio de la competición, afronta el duelo con la idea de que "una primera victoria" permitirá la llegada de otras para, de esta forma, poder salvar la categoría.

Los azulgranas no esconden que la situación está muy complicada, pues están a seis puntos de la salvación, por lo que una victoria ante los madrileños es algo más que tres puntos, es la vitamina que precisan para afrontar el resto de la temporada.

Su técnico, el gallego Manuel Mosquera, considera que, a pesar de no haber logrado ninguna victoria desde que se retomó la competición, "las sensaciones que ha ofrecido el equipo han sido buenas", a excepción del partido en casa frente al Albacete. "Pero no se puede vivir de sensaciones, porque no suman. Hay que transformarlas en victorias.

Para la vista al Fernando Torres, el equipo extremeño no podrá contar con Nono, expulsado en el último encuentro, ni con Roberto Olabe por lesión. Uno de los capitanes, Kike Márquez, y el técnico han pedido a la afición que crean en ellos: "son siete partidos y las posibilidades están intactas".

Alineaciones probables:

Fuenlabrada: Pol Freixanet; Iribas, Chico Flores, Juanma, Glauder; Clavería, José Rodríguez, Hugo Fraile, José Fran; Randy Nteka y Sekou Gassama.

Extremadura: Casto; Ale Díez, Borja Granero, Pardo, Bastos; Lomotey, Zarfino, Oscar 'Pinchi', Cristian; Kike Márquez y Alex Alegría.

Árbitro: Figueroa Vázquez (Comité Andaluz).

Estadio: Fernando Torres.

Hora: 21:45.