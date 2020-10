La salvada del año: Ayling evitó el 1-0 de Grealish ¡por los milímetros!

El Aston Villa y el Leeds United se enfrentaron este viernes en la sexta jornada de la Premier League. Frente a frente, dos de los equipos con más 'hype' de todos los que participan en el campeonato doméstico inglés.

Unos, por haber ascendido recientemente, ser dirigidos por Marcelo Bielsa y haberse reforzado con jugadores de la talla de Rodrigo Moreno, por ejemplo; y otros, porque el último curso estuvieron a un solo paso del Championship... y en esta campaña son el único conjunto que han ganado todos los partidos hasta la cita de este viernes.

Terminaron los primeros 45 minutos de juego y ambos conjuntos tomaron el camino hacia los vestuarios con el 0-0 inicial en el electrónico. Pero no porque no hubiese ocasiones durante el primer acto, porque los 'villanos', sobre todo en una acción en el ecuador, no abrieron la lata ¡de milagro!

Jack Grealish, una de las referencias en el ataque del Aston Villa, remató a portería desde el corazón del área y superó al guardameta del Leeds United... ¡pero apareció Luke Ayling! El capitán despejó el cuero sobre la línea de gol y el balón se quedó a milímetros de atravesar completamente la línea.