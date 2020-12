La SD Huesca, contra sus demonios y el despertar del Alavés

La Sociedad Deportiva Huesca no quiere ni puede esperar más jornadas para ganar por primera vez en esta temporada y no perder el tren de la salvación que actualmente tiene a tres puntos, distancia que podría ampliarse si no logra la victoria frente al Deportivo Alavés este sábado.

Los errores defensivos en muchos partidos han penalizado en gran medida a los oscenses, como ocurrió el pasado domingo en Granada, cuando en dos minutos encajaron dos goles que dieron al traste con una victoria que ya tenían en la mano y que habría supuesto tres puntos de oro.

El equipo ha tratado de sobreponerse esta semana del duro golpe que supuso ese empate cuando llevaba dos goles de ventaja, sobre todo anímicamente, para intentar lograr su primer triunfo por enésima vez, enderezar el rumbo y evitar descolgarse más en la clasificación.

No parece que vaya a introducir más de uno o dos cambios el técnico del conjunto oscense, Miguel Angel Sánchez 'Míchel', que podrían ser en el centro de la defensa, que es la parte que muestra más problemas ya que los laterales, Maffeo y Javi Galán, están cumpliendo.

Míchel incluso podría emplear por primera vez tres centrales para fortalecer una zona que hace aguas y le ocasiona pérdida de puntos.

En el centro del campo Mosquera, Mikel Rico y Borja García son fijos en los planes del técnico y no parece que vayan a dejar paso a otros jugadores, al menos de inicio. Arriba solo habría una variación con la entrada del japonés Shinji Okazaki por Sandro que tiene molestias físicas y está a la espera de pruebas médicas.

A Okazaki le acompañarían en la delantera Ferreiro y Rafa Mir como hombres más adelantados para recibir al Alavés, que acumula seis partidos sin perder ante equipos de mucha entidad. Los albiazules llegan con la confianza por las nubes después de puntuar ante Real Sociedad, Valencia y Barcelona y vencer al Real Madrid en Valdebebas, entre otros equipos. Estos resultados le han dado alas en la clasificación y su manera de afrontar los encuentros.

El Alavés se ha acostumbrado a ir a por el partido desde el pitido inicial y esta puesta en escena le ha funcionado en las últimas jornadas en las que, sin embargo, ha ido perdiendo efectivos por el camino y ha llegado a este duelo con un centro del campo en cuadro.

La tarjeta roja que recibió Rodrigo Battaglia en el derbi, además de las ausencias de Manu García, aislado por coronavirus, y la lesión de Pere Pons, dejan la medular desguarnecida, con solo Tomás Pina como único pivote natural.

Esto podría hacer que el técnico soriano cambiara el dibujo de su equipo y dejara precisamente al manchego por delante de la defensa, 4-1-4-1, con otra línea de cuatro jugadores por delante y con Jota Peleteiro para echar una mano en la distribución del balón.

Esto provocará que Édgar Méndez regrese a la banda derecha para compartirla con Ximo Navarro, mientras que Lucas Pérez y Luis Rioja completarán la zona ofensiva que enganche con Joselu Mato, delantero referencia en este duelo.

La retaguardia también sufrirá cambios obligados por la acumulación de tarjetas de Florian Lejeune, que le impedirán disputar este envite. Su lugar lo ocupará Rodrigo Ely, que formará pareja con Víctor Laguardia.

Alineaciones probables:

SD Huesca: Alvaro Fernández; Maffeo, Pulido, Siovas, Javi Galán; Mosquera, Mikel Rico, Borja García; Ferreiro, Okazaki y Rafa Mir.

Alavés: Pacheco; Ximo, Ely, Laguardia, Duarte;Pina; Édgar, Peleteiro, Lucas, Rioja; y Joselu.

Arbitro: Melero López (Comité Andaluz).

Estadio: El Alcoraz.

Hora: 18.30 horas.