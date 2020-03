La segunda oportunidad de Giroud con el Chelsea

Olivier Giroud es uno de los jugadores que más informaciones ha generado en los últimos tiempos. Su tira y afloja con el Chelsea parece no tener final. Las últimas especulaciones apuntan a su continuidad en Stamford Bridge, algo que ratifican sus recientes palabras.

"Estoy decidido a hacer todo lo posible para ayudar al equipo. Han sido cinco partidos seguidos como titular y realmente los disfruté", confesó el atacante del conjunto 'blue' en declaraciones para 'Sky Sports'.

Y es que Giroud ha salido desde el primer minuto en los últimos cinco encuentros del equipo. Sin embargo, el regreso de Tammy Abraham podría volver a poner en entredicho su regularidad en Stamford Bridge.

"Me siento realmente bien y quiero aportar algo más para ayudar a ganar partidos", confesó el francés, que dejó entrever que ha sido paciente durante el tiempo en el que le tocó estar en el banquillo. "He estado esperando mi oportunidad y el entrenador me ha permitido demostrar mis ganas y ser competitivo", zanjó.