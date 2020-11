¿La Selección? Creo que en Italia puedo recobrar mi mejor nivel"

Después de una larga lesión que le ha tenido apartado durante mucho tiempo de los terrenos de juego, Gerard Deulofeu vuelve a sentirse futbolista en el Udinese, su nuevo club en el que fue su regreso a una Liga Italiana que ya conocía de antemano.

El que fuera futbolista del Fútbol Club Barcelona repasó en una entrevista concedida a 'AS' cómo han sido estos meses sin poder jugar y se mostró tremendamente contento de volver a poder hacer lo que más ama: jugar al fútbol.

"Estoy contento por volver a jugar después de siete meses y medio de lesión. Ha sido duro, pero también salgo reforzado y con cosas positivas, especialmente gracias a mi familia y a mis amigos. Una lesión es lo peor que le puede pasar a un futbolista. Lo primordial ha sido recuperarme bien y sentirme sano. Quiero recobrar mi mejor nivel e Italia es el lugar perfecto, ya que aquí tuve un pasado muy bonito en el Milan", comentó el extremo.

Durante la mencionada entrevista, Deulofeu repasó su dilatada trayectoria en el mundo del fútbol. Y es que pese a su corta edad, el jugador ya ha pasado por las tres mejores ligas de Europa (España, Italia e Inglaterra), algo que le ha servido para acumular muchas vivencias.

"Tengo 26 años. He tenido una carrera de largo recorrido, en la que he dado muchas vueltas y he cogido un poco de todos lados. Ahora soy alguien más maduro. Estoy a tiempo para alcanzar el nivel que yo sé que tengo. Creo que se viene lo mejor. Despuntar joven me vino bien, casi mejor que lo contrario. He tenido más años de experiencias y he logrado alargar más mi carrera. Allá donde estuve aprendí cosas y supe corregir mis errores, que he tenido mil. Conocí culturas diferentes, sitios distintos y mucha gente de todo tipo. Soy una persona más madura gracias a ello", explicó.

Por último, al ser cuestionado sobre la Selección Española, Deulofeu no ocultó su ilusión por vestir la camiseta de 'la Roja'. "La Selección es un capítulo que para nada está cerrado, al menos por mi parte. Está claro que no es un objetivo primordial, porque nadie se pone esa meta sino trabajar duro en tu club y que luego llegue ese premio", sentenció.