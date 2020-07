"La Selección metió a España en la historia; ahora hay respeto"

Ángel María Villar, ex presidente de la Real Federación Español de Fútbol (RFEF), ofreció unas declaraciones a 'Marca' en las que quiso hablar del mayor éxito dle fútbol español, la conquista dle Mundial de Sudáfrica.

"El triunfo es de mucha gente que ha trabajado para el fútbol español. Que quede claro. Es el éxito deportivo que más ha repercutido en la sociedad española. La noche del 11 al 12 de julio todos fuimos muy felices. Lo dije en su día, solo hay un cielo, pero yo estoy en el séptimo cielo", comentó Villar.

Además, comentó sobre el momento del histórico gol de Iniesta: "El partido fue duro, eterno. Tras el gol de Iniesta, en el minuto 116, hubo un momento en que parecía que lo podían anular... Fueron 30 o 40 segundos, no más, pero recuerdo que se me hicieron eternos... Pensando en la final me acuerdo también del capitán Iker Casillas, y de su parada a Robben... ¿Cómo festejé el título? No, nada. Al final del partido di un beso a mi mujer. En el palco tienes que saber estar".

También habló Villar del momento previo a la gran final: "Estuve con el equipo. El hotel se llamaba Da Vinci. No era mi hotel, pero fui allí porque era un día para estar con ellos. Recuerdo la charla que les di, la alineación, el prepalco, que todos los que me conocían me deseaban suerte. El saludo con todos los jugadores y el abrazo con el capitán justo antes de recibir la copa... cuando lo recuerdo se me pone la carne de gallina todavía. Imaginad en aquel momento".

Villar desveló un curioso momento con Del Bosque: "Nunca he pedido una alineación a ningún seleccionador. Vicente me la dio antes de ir al campo. He sido un presidente atípico. Nunca he preguntado una alineación y ese día me la dijo. Fue de agradecer".

Finalmente, valoró todo lo que significa esta Copa del Mundo para la Selección Española: "Queda para toda la vida. Hay respeto. Y más España que había estado tantas veces en la posibilidad de ser y no fue. Esa selección metió a España en la historia".