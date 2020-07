La sequía de Chicharito continúa: falló un penalti y una ocasión clarísima

Después de haber jugado dos partidos con Los Angeles Galaxy, Chicharito pudo estrenar su casillero en el torneo de la MLS.

Sin embargo, el mexicano no estuvo demasiado acertado. En el 11', el ex del United se encargó de tirar un penalti y lo acabó fallando.

Bingham le ganó la partida a su rival y le sacó el balón con una gran estirada. La cara de Chicharito lo decía todo.

Ya en la segunda parte, el delantero volvió a tener otra oportunidad en sus botas desde casi el punto de penalti y mandó el balón al limbo.

