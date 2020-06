La Serie A se decidirá con un 'play off' en caso de parón

La Serie A se reanudará, y previsiblemente se finalizará sobre el terreno de juego, pero, por si acaso, se han aprobado medidas para que un nuevo parón no ponga en jaque al fútbol italiano de nuevo.

La Federación ha aceptado que, si el campeonato se vuelve a detener por culpa del coronavirus, todo se decida por medio de la disputa de 'play off', por el título y los puestos europeos y por la permanencia.

Sin embargo, este 'plan B' tiene fecha de caducidad. Si dicho parón ocurre después del 10 de julio, la Federación asume que no habría tiempo material para su disputa antes de que llegue la fecha límite para su disputa antes de agosto.

Si se diera esa situación, se activaría el 'plan C', el plan de emergencias, por el que el campeonato se finalizaría tras aplicarse un algoritmo que decida la clasificación final.

La Serie A pretendía que, si el campeonato no se pudiera finalizar sobre el campo, no hubiera descensos, pero su petición ha sido rechazada por la FIGC. Monza, Vincenza y Reggina serán equipos de la Serie B la próxima temporada, al tiempo que tres de ese campeonato caerán a la C.