La Serie B atrasa el 'play out' por una reclamación del Trapani

El descenso a la Serie C aún no está ni mucho menos resuelto. Este sábado, la Serie B ha anunciado que se atrasa la primera ronda del 'play out' después de que el Trapani apelara contra una sanción de dos puntos que cambiaría la configuración de la zona de relegación.

La organización sancionó durante la temporada al club granate con dos puntos por falta de pagos a sus jugadores ante problemas económicos. Esto les deja con 44 en lugar de 46; una puntuación que les pondría 16º, dentro de la zona de 'play out'.

Mientras se resuelve la reclamación de Trapani, el torneo ha sido pospuesto hasta el próximo 10 de agosto a las 21:00. El partido de vuelta se disputaría el día 14 a la misma hora.

La esperanza de una resolución favorable se notó en la celebración de los futbolistas del Trapani, que firmaron un tramo final brillante culminado con la victoria ante el Crotone (2-0) que les pone a tiro de esos dos puntos de luchar por sí mismos por la permanencia.