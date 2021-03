La sinceridad de Milik con Sampaoli: "No sé mucho de él, escuché historias..."

Milik se marchó por la puerta de atrás del Nápoles en calidad de cedido y no renovará su contrato, salvo sorpresa máxima, antes del 30 de junio de 2021. El delantero será agente libre en verano.

Mientras tanto, el polaco ha disputado tres partidos con el Olympique de Marsella y ha hecho dos goles, pero todavía no ha encontrado el punto y el nivel que él quiere. Además, tras el choque con el Lyon también valoró el fichaje de Jorge Sampaoli.

"Han sucedido cosas extrañas desde que estoy aquí. Estoy concentrado en el fútbol para encontrar el ritmo y estoy feliz por haber marcado un gol y volver a jugar. Solo me concentro en lo que ocurra en el terreno de juego y no en el resto de cosas", expresó.

En cuanto al nuevo técnico, Milik fue sincero y aseguró no saber demasiado del argentino: "Si soy sincero, no sé mucho sobre Sampaoli. He escuchado historias, pero es demasiado pronto para hablar"

"Espero que sea buena persona, buen entrenador y que nos lleve hacia la victoria", concluyó Milik.