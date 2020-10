"La situación de Griezmann es crítica"

Antoine Griezmann tiene que jugar sí o sí por todo lo que hizo el Barcelona para cerrar su fichaje, pero su situación es realmente complicada y sigue sin encontrar su sitio. En el 'Clásico' se quedó en el banquillo y en la Champions no jugó.

"Griezmann es genial. Es muy, muy buen jugador y es fantástico para Francia. Pero no lo es en absoluto para el Barcelona. Es un problema real", opinó Lizarazu en una conversación con 'Téléfoot'.

El ex jugador invitó al francés a dejar el Camp Nou cuando lo considere oportuno porque ya lleva más de un año con un papel no demasiado destacado.

"Se fue al Barcelona con el sueño de jugar con Messi, pero lamentablmente no hay relación técnica entre los dos y no se ve en el campo. Griezmann no encuentra su puesto y ya no puede jugar al fútbol con el Barcelona", continuó.

Lizarazu entendió que lo que le ocurre a Griezmann es "una crisis de confianza" y que "no debe dudar en irse si no encuentra su lugar".

"Ya han pasado 18 meses, no dos. La situación es crítica", acabó Lizarazu.