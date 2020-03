"La situación en China es menos preocupante que en el mundo"

Carriço es uno de los jugadores recordados por el sevillismo tras sus siete temporadas en Nervión. Al futbolista se le acababa el contrato y decidió poner rumbo a la Liga CSL de China.

Su equipo, el Wuhan Zall, estaba fuera cuando comenzó la crisis del coronavirus en la ciudad, pero a finales de marzo tendrán que volver porque ya hay fecha para el inicio del campeonato.

Carriço, en una entrevista para 'TMW', aseguró que China ya es segura, al menos, más que otros países del mundo: "Estoy entrenando con el equipo en Marbella y nos quedaremos hasta finales de marzo. Estamos esperando a que la alarma desaparezca y recuperar progresivamente nuestras vidas. En China, la situación es menos preocupante respecto a la del resto del mundo".

En cuanto a suspender los campeonatos, Carriço es de los que piensa que deberían cerrarse los estadios. "La puerta cerrada ayuda, pero está claro que pararlo todo es más eficaz. Entiendo que no es fácil, pero en Europa se deben tomar todas las medidas necesarias para hacer que se infecte cada vez menos gente. La salud pública debe estar antes del fútbol y de cualquier cosa", indicó.

Sobre su fichaje por el Wuhan Zall, Carriço explicó que quiso tener otras experiencias en su carrera: "Quería vivir una experiencia nueva a nivel profesional y humano. No me he arrepentido de esta decisión. Estoy muy emocionado y cuento las horas para empezar el campeonato. El Wuhan Zall me ha querido a toda costa y esto me enorgullece".