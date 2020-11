"La situación en el Dépor era deprimente"

Su fichaje como entrenador de un Dépor sumido en la lucha por la permanencia en Primera fue controvertida. Se apostó por un ex futbolista casi sin experiencia en los banquillos, y el experimento salió mal. Seedorf ha recordado cómo fue su paso por el club de A Coruña.

En una entrevista para 'The Coache's Voice', el ex futbolista neerlandés ha explicado cómo fue su llegada al Dépor. "Fue un reto diferente. No conocía al club, tuve que esperar, llegar y analizar todo desde dentro. Fue un proceso maravilloso", empezó diciendo.

"El equipo tenía una total falta de confianza. Estaba mal física, mental y moralmente. El ambiente era de desánimo... la situación era deprimente", continuó Seedorf.

Eso no le quitó las ganas de trabajar, y se puso manos a la obra para revertir la situación. "En el campo se refleja cómo está el equipo fuera de él. Cómo trabaja y también cómo se entrena. Lo que se hace antes de los partidos, cómo se llega a ellos", explicó.

"Creo que había una gran ausencia de organización interna. Me refiero al 'staff'. Había gente que estaba allí, pero no tenía un rol asignado. Mi primera tarea fue organizarlo todo para que todos tuvieran claro lo que tenían que hacer", añadió el neerlandés.

Pero la suerte le dio la espalda, a su juicio. "La confianza no se gana de un día para otro. Había jugadores que no habían jugado ni un minuto, otros que entraban y salían... tuvimos una buena reacción en los dos primeros partidos, pero aparecieron dudas porque los resultados no llegaban", dijo.

"Fue un reto bonito, pero frustrante, porque todo estaba funcionando bien y no teníamos recompensa", apuntó también el también ex seleccionador de Camerún, su última experiencia en los banquillos.