La Solana protestó con una sentada: ¡le obligaron a jugar con ocho bajas!

La Solana tuvo que jugar su partido aplazado por COVID-19 ante Quintanar del Rey este miércoles a las 19:30 horas, lo que provocó que hasta ocho jugadores no pudieran asistir. Al final, se presentaron al partido con solo once futbolistas de campo, entre los que se encontraba un juvenil. Por eso, no dudaron en protestar con una sentada en mitad del choque.