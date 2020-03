La solución de Pedri para resolver LaLiga

El mediapunta de 17 años estaba haciendo una gran temporada en Las Palmas y se convertirá en nuevo jugador azulgrana en los próximos meses. Su futuro, prometedor.

El futbolista ha hablado con el diario 'Marca' para contar cómo está viviendo la cuarentena en casa, en la que suele hacer una hora o una hora y media de ejercicios todos los días, respetando lo marcado por los preparados del club canario.

En cuanto a sus distracciones, Pedri aseguró que le dedica tiempo a la familia, pero que su segundo entretenimiento es la Play Station. Sobre cocina, prefiere dejarlo a un lado.

"Lo que espero es que no me toque coger la sartén porque no es mi especialidad, por mi bien y por el de mi familia", contestó a una de las preguntas.

Pedri admitió que, a pesar de no ser original, necesita volver a jugar al fútbol: "Echo de menos jugar al fútbol. Siempre que puedo estoy con un balón, aunque sea poco original".

En cuanto a la posibilidad de acabar LaLiga en esta temporada al no poder jugarse por el coronavirus, Pedri se queda von una solución. "Creo que lo más justo sería tomar los resultados de la primera vuelta, que se pudo jugar por completo", apostó.