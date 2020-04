"La solución es que no haya descensos y que suban Cádiz y Zaragoza"

En unas declaraciones concedidas a 'Marca', el entrenador de Las Palmas, Pepe Mel, quiso valorar la situación que se está viviendo en el fútbol español con la pandemia de coronavirus.

"Miedo no hay que tener, pero sí respeto. Al principio no éramos conscientes de lo que se nos venía encima. Las estadísticas están siendo muy crueles. Es una novedad para todos nosotros", explicó el técnico.

Además, dejó claro que le preocupa el estado físico de sus jugadores cuando se reanude la competición: "En el marco deportivo, sabemos que un futbolista cuando está siete días sin realizar su entrenamiento normal, pierde el estado de forma".

"Nos preocupamos mucho por la alimentación y las costumbres de los jugadores, pero es difícil porque están en sus casas. Una de las cosas que me preocupa es que cuando se inicie LaLiga, si es que se reanuda, necesitaremos un tiempo suficiente para recuperar la forma perdida", añadió.

Por otra parte, explicó la solución que él le daría a la competición: "Creo que es imposible acabar esta Liga. Por lo que te decía antes, no hay espacio en el calendario para tener un tiempo de preparación física y jugar los partidos que restan más el 'play off".

Y añadió: "Lo que se me ocurre es que no haya descensos y que asciendan Cádiz y Zaragoza, que son los que lideran la tabla. Las televisiones mantienen el fútbol y son muy importantes, por lo que ahora se tienen que sentar los dirigentes para valorarlo".

Finalmente, quiso hablar de su renovación como técnico del conjunto canario: "Renové de palabra, que para mí eso va a misa. El presidente me demuestra que cuando dice algo, lo cumple. No firmamos nada, ni nos apretamos la mano, pero me senté con él y con Helguera para planificar un futuro cercano".