La Supercopa, sin ojo de halcón

La próxima semana llegará la Supercopa de España. Córdoba, Málaga y Sevilla albergarán los tres partidos que decidirán el primer título de la temporada, lejos, muy lejos de Arabia Saudí.

Ello hará que algunas características no se puedan tener en el torneo. Tal y como informó 'AS', no habrá ojo de halcón, es decir, tecnología de gol, para avisar al colegiado si el balón entra en la portería.

La pasada temporada, en el Kinog Abdulla Sports City de Yeda, sí hubo tecnología de gol tras la habilitación de la Federación Española en el estadio, algo que no se podrá producir.

Otra de las novedades que tendrá con respecto a la anterior edición es el propio VAR. No estará en Las Rozas, como en los partidos de Primera y Segunda, sino fuera del estadio, al estilo Champions.

Es una práctica poco habitual en España, pero la Federación ha decidido seguir el estilo de la UEFA y, también con motivo de la borrasca 'Filomena', ponerlo en las ciudades andaluzas.