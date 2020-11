"La Superliga es idea de dos o tres a los que les da igual todo"

La UEFA ha tenido que tomar muchas decisiones importantes, al igual que todo el mundo, para todas las federaciones y para que el fútbol sufra lo menos posible.

"Teníamos que tomar decisiones importantes y decidir lo que hacer con la Eurocopa, por eso tuvimos una reunión con todos los responsables", comenzó Ceferin.

El presidente de la UEFA aseguró que la Eurocopa se podrá jugar sin problemas el año que viene o, al menos, esa es la mayor de las intenciones.

"Siendo sinceros, cuando estás en un estadio vacío no se puede describir la sensación. Es como de tristeza porque el fútbol es de futoblistas y de aficionados. El plan es que la Eurocopa se juegue igual que se hubiese jugado este año. Estoy seguro de que este año no la pospondremos y se podrá jugar. Estoy seguro de que la pandemia acabará antes de la primavera".

Uno de los temas que ha saltado a la palestra tras la salida de Bartomeu del Barcelona ha sido la Superleague, una competición que rechaza la UEFA.

"La Superleague está fuera de cuestión. Es el sueño de dos o tres administradores de fútbol en Europa y a esos son a los que les da igual la solidaridad. Les da igual todo lo que no sean ellos mismos y dañarían incluso a sus clubes, pero probablemente no lo sabén todavía. La idea no es una idea muy seria. Ha emergido por la cesión del ex presidente del Barcelona, pero yo creo que era más una idea populista o política más que una idea seria", concluyó.