"La Superliga desestabiliza muchísimo y parece que Florentino está detrás"

Hacía tiempo que Javier Tebas no se prodigaba por los medios de comunicación. Pero en la noche del lunes, el máximo mandatario de LaLiga pasó por los micrófonos, entre otros, de 'El Partidazo de COPE' para abordar varios temas.

La Superliga Europea fue uno de ellos, quizás uno de los más relevantes. Para el presidente, el proyecto tiene la firma de Florentino Pérez, su homólogo en el Real Madrid: "Parece que él está detrás de todo. Y eso desestabiliza. Se genera una incertidumbre que no es buena. No creo que quiera hacerme daño. Él lo hace porque piensa de verdad en ello, pero es todo tan clandestino...".

"Llevos dos meses sin hablar con Florentino. Se habló de diversas cuestiones del fútbol internacional, del tema de la Superliga. Florentino considera que LaLiga se convertirá en una liga de jugar entre semana, de Segunda división. Él habla a más a largo plazo. Es lo que él piensa. Se lo ha dicho a los clubes, a los periodistas... Él dijo que iba a impulsar. No que tuviera nada firmado, pero el problema luego es haber cómo se reparte el dinero", se explayó.

"No he visto a nadie, ni Madrid ni Barça, que vengan a la Liga y lo cuenten. Estas cosas no ayudan para no sacar el valor que queremos en la negociación de los derechos audiovisuales", agregó el mandatario.

Tebas sigue sin darle demasiada seriedad al miesterioso torneo: "Entraría en confrontación con nuestro proyecto. No va a haber Superliga. No es un proyecto en el que estén 20 clubes. Es de cuatro o de dos, y se encontraría con la oposición de las ligas, de la UEFA y de la FIFA".

Y es que el presidente de LaLiga no percibe demasiados apoyos al respecto: "Yo solo he visto a Bartomeu. Que fueron 15 minutos y luego se marchó. No conozco a ninguno más".

"¿Que si el Madrid depende más de la Liga Española o al revés? Es recíproco. Tengo mis dudas de que la Superliga le genere esos beneficios. No tengo que ofrecerles nada. Sólo convencerle de que es un proyecto equivocado. Si él no cambia de postura, yo tampoco la voy a cambiar. Cuando el Madrid no gane la Superliga, los aficionados se irán enfadando. Os puedo asegurar que, si no gana nada en cinco años, habrá matado a sus seguidores, porque han crecido en la victoria", dijo sobre la postura del conjunto blanco.

Para concluir, fue cuestionado sobre las quejas de Florentino Pérez sobre las retransmisiones televisivas: "No es verdad. Se repiten todas las jugadas. No se oculta ninguna imagen a nadie. Hace años se me quejó también. Es un tema de años. En eso, lleva la bufanda puesta".