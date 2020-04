La Superliga, en contra de un torneo con 30 equipos

La AFA estaría pensando en hacer un torneo de 30 equipos, pero es algo que no contemplan los dirigentes de los principales clubes de la Superliga.

La información ha salido de 'La Nación' y 'DobleAmarilla', que indicó que los descensos quedarían congelados, pero no los ascensos.

Para el torneo de 2022-23 se llegaría a contar con 30 equipos, una lista que es demasiado larga para Jorge Ameal o Nicolás Russo, entre otros.

"Ni loco va a haber un torneo de 30 equipos", aseguró el presidente de Lanús. Por otro lado, El presidente de Boca apoyó estas palabras.

"No me parece correcto y me parece que es un dolor de cabeza. Nosotros planteamos una competición con 20 clubes", expresó.