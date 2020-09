La surrealista explicación a la suplencia de Chiellini

Sorprendió mucho en Italia que el jugador de la Juventus Giorgio Chiellini se quedara sin disputar ni un minuto frente a la Selección de Bosnia, al igual que cuando se conoció la alineación.

En el lugar de Chiellini apareció Acerbi y el técnico Mancini tuvo que explicar lo ocurrido cuando le preguntaron en la rueda de prensa posterior al choque frente a Bosnia, que no acabó de la mejor manera.

Con un empate a uno, Chiellini tuvo que haber estado desde un principio en el centro de la defensa: "Fue culpa mía. Me enseñaron la alineación y no llevaba mis gafas puestas. Simplemente dije que estaba correcta y no me di cuenta que Acerbi estaba en lugar de Chiellini".

"En cualquier caso, el plan era que cada uno jugara un partido como titular y le pregunté a Giorgio si quería jugar contra Bosnia o contra Holanda y me dijo que hoy, pero habrá que cambiarlo", continuó.

El seleccionador de Italia no lo quiso ver como una falta grave, pero sí que no escurrió el bulto."No es como si hubiéramos alineado un defensa en vez de un portero, no es un error grave, pero sí un error", sentenció.