La suspensión de la Serie A no beneficia a Alexis

Alexis Sánchez tendrá que volver al Manchester United cuando acabe la temporada si no se mueven las fichas oportunas para evitar su regreso a la Premier League, de la que no guarda buenos recuerdos.

El extremo izquierdo tampoco ha brillado en el Inter, pero hay alguna que otra posibilidad de que siga en la Serie A, pero todo eso depende de lo que haga de aquí al final del curso.

La entidad italiana ya le habría dicho que para seguir se debe reducir el sueldo a la mitad que el Inter no puede abordar y Alexis estaría dispuesto con tal de no volver a un United en el que no le quieren.

Sin embargo, la Serie A ha tenido que pararse por la crisis del coronavirus y eso le resta tiempo y nivel para demostrar que tiene capacidad para ser importante en el Inter.

En lo que va de curso, Alexis ha hecho un gol y ha repartido dos asistencias en 15 partidos, siete ellos como titular.