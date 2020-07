La suspensión del Portugalete-Sestao podría provocar más aplazamientos

La suspensión del Portugalete-Sestao River podría alargar todavía más de lo esperado el 'play off' de ascenso a Segunda B. La clave está en que la RFEF cubrirá dos plazas para la categoría de bronce mediante una eliminatoria entre los campeones de grupo que no se clasifiquen por 'play off'.

Ahí es donde entra el Portugalete. Quedó primero de su grupo y la Federación tiene que intentar que juegue cuanto antes ante el Sestao River para saber si tendrá que contar con él para la eliminatoria entre primeros clasificados que no ganan su partido del 'play off'.

Hasta que no tenga lugar este enfrentamiento, la RFEF no sabrá qué clubes participarán y no podrá informar del formato elegido para que peleen por el ascenso a Segunda B. Por tanto, la resolución de las dos últimas plazas para llegar a la categoría de bronce podría alargarse.

"En función del número de primeros clasificados que no hayan ascendido, la RFEF buscará el sistema de competición para poder asignar las dos plazas adicionales, pudiendo resolverse mediante eliminatorias con grupos de dos y tres equipos o con exentos en eliminatorias. Esta fase adicional se disputará en sede única el sábado siguiente a la final de la promoción de ascenso territorial en tantas fechas como sea necesario", trasladó hace tiempo la RFEF al respecto.