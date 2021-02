La tajante respuesta del Sevilla al West Ham por En-Nesyri

En una entrevista en 'Canal Sur Radio', el director deportivo del Sevilla, Monchi, ha pasado revista al mercado de fichajes del equipo de Nervión.

El West Ham intentó llevarse al goleador En-Nesyri, que está en una temporada espectacular a las órdenes de Lopetegui. El club rechazó 30 millones de euros.

"Lo que nos ofrecieron no digo que fuera ridículo porque no lo era, pero no llenaba nuestra satisfacción deportivamente y la negociación duró un día. Fuimos tajantes y no hubo una segunda oferta", explicó Monchi.

Sobre la salida de Idrissi, el Sevilla mantiene la confianza en el jugador, con el que mantuvieron una charla de la que salió un acuerdo entre todas las partes.

"Lo de Idrissi se ha hecho en los últimos días y hubo conversaciones entre el jugador y el cuerpo técnico. Estamos convencidos de que será un jugador importante, pero lo mejor era que tuviera minutos y pienso que fue lo más correcto", continuó.

Pero Monchi nunca deja de lado las posibles y futuras incorporaciones y, según 'Estadio Deportivo', hay dos jugadores que merodean la cabeza del director deportivo.

Uno de ellos es Florian Thauvin, mientras que el otro es Julian Draxler. Ambos no han renovado su contrato y podrían llegar totalmente gratis en el mercado de verano.