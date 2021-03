"La temporada ha sido decepcionante para Hazard"

Kevin de Bruyne atendió a los medios de comunicación en la concentración de Bélgica de cara a los partidos de la fase de clasificación europea para el Mundial de Catar 2022.

Todo iba muy bien hasta que, al ser preguntado por Eden Hazard, De Bruyne cambió el gesto y se mostró molesto con el periodista que realizó la cuestión: "Me concentro en mi propio trabajo cuando no estoy en la Selección, no en el de mis compañeros de equipo".

"Por supuesto, siempre quiero que a mis compañeros les vaya todo bien y todos sabemos que las cosas pueden cambiar rápidamente", continuó un jugador del Manchester City que sabe lo mal que lo está pasando Hazard desde hace varios meses.

"Sé que para Eden la temporada ha sido decepcionante, pero en tres meses podría estar listo para la Eurocopa", dijo De Bruyne en defensa de su compañero durante tantos años en el combinado nacional.

Ambos jugadores son piezas fundamentales en la plantilla de Bélgica y para el seleccionador español Roberto Martínez que, sin duda, contaría con la presencia de Eden Hazard en el gran torneo continental.si se recuperase totalmente de sus dolencias.