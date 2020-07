"La temporada ha sido dura, pero hay buen equipo"

Lunin, cedido por el Real Madrid, fue uno de los hombres destacados en la derrota en Cádiz en la que, dijo, el equipo "no estuvo mal defensivamente pero pagó con puntos dos errores" y en la que él volvió a destacar bajo palos al parar su tercer penalti en 16 partidos como carbayón.

"Me encuentro bien, no hago nada especial en los penaltis y es un tema del que prefiero no hablar para no perder esa suerte", comentó el ucraniano tras reconocer que en cada situación "piensa, analiza y trabaja" de manera particular.

El futbolista azul admitió que no hace cuentas y que se centra en ganar puntos en cada partido ya que los carbayones -actualmente en descenso- van a "necesitar el máximo posible" para depender de sí mismos.

Lunin, que reconoce hablar con el Madrid pero no a diario, da valor "a la unidad del equipo" y espera que el bloque carbayón "mantenga la cabeza arriba" pese al pinchazo del sábado y pueda retomar la senda de la victoria ante la Unión Deportiva Las Palmas (miércoles, 19:30 horas).

Los de Ziganda reanudaron los entrenamientos este lunes con la principal novedad de ver a Nieto ejercitándose con el grupo, el tercer lesionado de la minipretemporada junto con Coris y Berjón -que ya tuvieron minutos en liga- y el único que no estaba aún a disposición del técnico navarro.