La tensa charla de Koeman y Bordalás: "Nyom me ha dicho cosas muy feas"

El duelo entre Getafe y FC Barcelona, que acabó con triunfo por 1-0 para el cuadro del Coliseum, tuvo mucha tensión y polémica a lo largo de los 90 minutos y después del mismo.

Y es que las cámaras de televisión, una vez el colegiado señaló el final del duelo, captaron una larga charla entre Ronald Koeman y José Bordalás en la que se pudo ver bastante enfadado al técnico neerlandés.

En su paso por rueda de prensa, el preparador del conjunto azulgrana desveló el contenido de la misma y señaló que le recriminó a su homólogo del Getafe la actitud de uno de sus jugadores.

"Le he dicho que Nyom, el jugador '12', ha demostrado falta de respeto. Ha dicho dos o tres veces cosas muy feas que no voy a repetir", comenzó explicando el héroe de Wembley.

"Le he pedido que hable con este jugador sobre lo ocurrido, ya que creo que esto no es lo que hay que hacer", sentenció el ex seleccionador de Países Bajos.