La tentación que superó Totti: "El Madrid me quería a cualquier coste"

Toda una vida destinada al amor por un club. La historia de Totti con la Roma pone la piel de gallina. 25 años con una misma camiseta, 785 partidos disputados y 307 goles. Una pasión por unos colores que ni siquiera el dinero pudo deshacer. Y no fue por falta de intentos.

En el documental 'Me llamo Francesco Totti', de 'Vamos' en 'Movistar +', el ahora ex futbolista contó cómo el interés del Real Madrid tambaleó su aventura en el Olímpico. Pero, pese a los rumores año tras año, no se movió de Roma.

Fue en 2005 cuando tuvo más opciones de marcharse al Santiago Bernabéu: "El Madrid me quería a cualquier coste. Me ofrecían 12 millones de euros al año -una barbaridad para la época-. La tentación era muy fuerte".

"Cuando jugábamos contra ellos estaban Beckham, Raúl, Zidane... que me decían medio en broma medio en serio: 'Sabemos que existe la posibilidad de que vengas. Date prisa porque el Madrid es el Madrid", contó Totti.

Los blancos siempre fueron un equipo inigualable a la hora de seducir: "No hay equipo más fuerte que este. La verdad es que me hicieron dudar. A mí me vencía pronto el contrato con la Roma y mi familia y amigos me decían: 'Mira, la Roma es la Roma, ¿pero qué tienes que pensar?' Todos me hubiesen llevado en brazos a Madrid".

Ese poder de seducción 'merengue' no pudo con Totti, que finalmente se quedó en Roma y completó una carrera con el equipo que le hizo debutar. El italiano, además, destacó una de sus anécdotas en un partido ante el Siena en el que se sucedieron incidentes con los ultras del cuadro 'giallorrosso'.

"Yo era el capitán de la Roma y tenía que calmar a mis propios hinchas. De repente me tiraron una botella de agua que me rozó. Quise saltar la valla y haber matado a alguien, pero tuve que morderme la lengua y aguantarme", recordó con una sonrisa el ex futbolista.