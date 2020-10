La teoría del caos de Payet

El duelo entre Olympique de Lyon y Olympique de Marsella acabó en tablas. Payet adelantó a los visitantes, y Aouar, de penalti, igualó poco después para los locales, que no fueron capaces de doblegar a un rival que jugó desde el 17' con uno menos, por la expulsión del propìo Payet.

Fue Dimitri Payet el protagonista, por su gol, en el minuto 16, y por su expulsión por roja directa, previa mediación del VAR, uno más tarde.

Empezó caliente el partido, y Payet lo llevó a su punto de ebullición. Por alguna razón que solo él entenderá, perdió los papeles tras su gol, y pegó un pisotón a Dubois que le costó la roja directa cuando el VAR revisó la acción.

Habían pasado solo 17 minutos, y diez más tarde logró el empate el Lyon, al transformar Aouar un penalti concedido por Melvin Bard.

Buscó el triunfo el equipo de Lyon, pero no lo encontró, y no fue porque no lo intentó. En el 76' Aouar vio como le era anulado su segundo gol, y tres más tarde Thiago Mendes se topaba con la madera.

Al final, un empate a uno que sabe muy diferente en uno y otro vestuario. Sabe a oportunidad perdida en el de Lyon, sabe a punto trabajado y sufrido para los de Marsella.