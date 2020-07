La tercera plaza y el Zamora, los alicientes entre Almería y Málaga

Almería y Málaga dirimen este lunes un duelo de rivalidad andaluza para cerrar la fase regular de LaLiga SmartBank con el único aliciente para los almerienses, tras perder el tren del ascenso directo, de la defensa de su tercera plaza que le dé ventaja en el 'play off' ante un rival ya salvado.

El Almería recibe a un Málaga sin presión alguna, que sólo se juega la opción de subir alguna posición en la tabla tras sellar el viernes la permanencia (2-0 al Alcorcón), lo que intentarán aprovechar los rojiblancos para certificar el tercer puesto que ocupan con 63 puntos, los mismos que el Girona (cuarto) y con uno más que el Zaragoza (quinto).

El equipo almeriense perdió el viernes en Ponferrada (2-1) toda opción de luchar por el ascenso directo por los malos resultados acumulados tras el confinamiento, con tres derrotas en sus últimos cinco partidos en casa, cuando en los quince anteriores sólo había encajado cuatro.

Para acabar tercero y contar con esa ventaja en la fase de ascenso, además de recobrar el ánimo, debilitado en parte en esta recta final, el conjunto entrenado por el luso Mario Silva necesita hacer lo mismo que Girona, en su visita al Alcorcón, y Zaragoza, que se mide en casa con la Ponferradina.

El Almería deberá sobreponerse a las secuelas que le ha dejado la derrota en El Toralín, pues en la trifulca que hubo tras el pitido final fueron expulsados el meta Fernando Martínez, el lateral brasileño Jonathan Silva y el delantero uruguayo Darwin Núñez, a los que les ha caído un partido de sanción, y también regresó con tres lesionados.

Silva sólo recupera al central nigeriano Ozornwafor, ausente en las dos jornadas anteriores por sanción, si bien se antoja que serán pocas las modificaciones, salvo la obligada sustitución de Darwin Núñez, el pichichi rojiblanco, en la punta del ataque.

El sevillano Juan Muñoz podría ocupar ese rol para que entraran en el once Fran Villalba, habitual recambio en las últimas jornadas, y José Corpas, que reapareció ante la Ponferradina tras una lesión, mientras que no se prevén más cambios en el resto del once debido también a la falta de efectivos.

Mientras, el Málaga, decimoquinto con 52 puntos, cerrará una temporada atípica desde la tranquilidad de haber atado la permanencia la pasada jornada con su vital triunfo frente al Alcorcón, aunque lo hará con un sabor agridulce, ya que han sido muchos los problemas y el sufrimiento que ha tenido que superar.

Sin embargo, los malaguistas, con una plantilla limitada por el escaso número de fichas profesionales y con el club inmerso en una crisis institucional e intervenido por orden judicial, se han sobrepuesto a las dificultades y buscarán despedir el campeonato de la mejor manera posible e incluso subir algún puesto en la tabla.

También intentarán concluir como el equipo menos goleado de la categoría (33) y que su guardameta, el marroquí Munir Mohand, sea el Zamora de Segunda División, con el Sporting (37) y el Fuenlabrada y el Cádiz (38) como adversarios en este apartado.

El técnico del Málaga, Sergio Pellicer, tiene las bajas por lesión de los centrocampistas Dani Pacheco y el marroquí Bard Boulahroud, y del delantero Julio, aunque también es posible que decida refrescar a su equipo y dé descanso a alguno de sus habituales titulares.