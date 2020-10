La terrible amenaza a una jugadora de Tigres: "Si no estás conmigo, no estás con otro"

Greta Espinoza, una de las jugadoras más importantes y admiradas de México, ha sido objeto de una serie de graves amenazas en Twitter. La cuenta 'naye solis fel', la cual tenía la foto de Greta como imagen de perfil, ha enviado varios mensajes de amenaza a la jugadora de Tigres Femenil.

Las autoridades ya han abierto una investigación para analizar todo lo sucedido, a raíz de el aviso de varios usuarios que han denunciado las amenazas hacia la jugadora de 25 años del conjunto de la Liga MX Femenil. Además, gracias a estas denuncias la cuenta ya ha sido eliminada

La citada cuenta amenzaba con ir hasta el domicilio de la familia de Greta y hacerle daño a sus padres, todo ello acompañado con un billete rumbo a Tijuana, donde residen los familiares de la jugadora.

"Le haré algo a tus papás, ya voy para el aeropuerto de Tijuana. Pensaba ir a Monterrey, pero voy directo a darte donde te duele con tus papás en la privada, donde viven en la colonia Colinas de California. Si no me ves ahí, les hago algo. Si no estás conmigo, no estás con otro", publicó el usuario en un mensaje dirigido a la jugadora. Las redes se han volcado con Greta, a la que han ofrecido su apoyo.