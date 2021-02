La tregua de las camisetas de Del Bosque para paliar la guerra de los 'Clásicos'

Entre el Mundial de 2010 y la Eurocopa de 2012, los 'Clásicos' entre el Real Madrid y el Barcelona se convirtieron en una guerra que provocó la inestabilidad de la Selección Española.

Por eso, Vicente del Bosque decidió acudir a la psicología deportiva para poner fin a este problema, como bien desveló él mismo en el 'Congreso de Fivestars'.

"Acudí a un especialista y me dijo: 'Mira, Vicente, lo mejor que puedes hacer es que cada uno venga con la camiseta que traiga de su equipo y cuando llegue a la puerta del vestuario se la quitas y las cuelgas en un perchero. Cuando llegues dentro le das a todos la misma camiseta'. Era una forma de darle visibilidad a algo. Yo me apoyé en la figura de un psicólogo para atacar ese asunto", explicó el ex seleccionador.

Aunque Del Bosque reconoció que nunca llegó a ponerlo en práctica: "No lo hice, me dio apuro hacerlo, pero creía firmemente que eso iba a resultar bien. Afortunadamente, todo fue bien e incluso a dos de ellos les dieron el premio Príncipe de Asturias (los propios Casillas y Xavi, en 2012) y salimos reforzados".

Además, Del Bosque explicó las claves del éxito de aquella selección: "Hay que lograr que los jugadores parezcan que tienen el mando, pero que sea el entrenador el que marca las directrices".

"Hemos ganado y hemos perdido. Esa es la paradoja del deporte. En la vida hay que acostumbrarse a perder. Hay que luchar por no perder, pero acostumbrarse e intentar educar a los jóvenes en la derrota, que es lo más difícil", sentenció el técnico español.