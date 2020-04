La UEFA anticipa 70 millones de euros a los clubes

El Comité Ejecutivo de la UEFA acordó este jueves realizar "inmediatamente" el pago de 70 millones de euros, a repartir entre los 676 clubes de las 55 federaciones miembro, en concepto de contribución a las competiciones de selecciones nacionales, en vista de la actual crisis y de las dificultades financieras que muchos clubes afrontan en Europa.

A través de un comunicado, la UEFA explicó que estaba previsto que "dichos pagos se realizasen tras la finalización de las eliminatorias clasificatorias europeas", pero los ejecutará "de inmediato" para paliar "las dificultades que los clubes están teniendo para afrontar sus compromisos financieros vigentes mientras sus ganancias caen durante los cierres relacionados con la COVID-19".

La UEFA indicó que "50 millones de euros irán a los clubes que han cedido jugadores a las 39 federaciones que no participan en los 'play off' de los clasificatorios europeos y 17,7 irán a los clubes que han cedido jugadores a las 16 federaciones que participan en los 'play off' de los clasificatorios europeos (sin incluir los pagos por los partidos de los eliminatoria, que se abonarán con la finalización de dichos encuentros)".

"El balance de 2,7 millones de euros relacionado con los jugadores cedidos para los 'play off' serán distribuidos tras la finalización de estos partidos en el otoño", apuntó.

La UEFA aseguró que estos pagos beneficiarán a un gran número de clubes a lo largo de toda Europa y les dará un alivio vital en este momento crítico. "676 clubes de las 55 federaciones miembro de la UEFA recibirán una cantidad que oscila entre los 3.200 y los 630.000 euros por su contribución a los clasificatorios europeos y la Liga de Naciones durante el período 2018-20", indicó.

El presidente de la UEFA, Aleksander Ceferin, subrayó que "los clubes europeos son una parte integral del éxito" de las competiciones de las selecciones nacionales. "Como resultado, una parte de las ganancias de nuestras competiciones nacionales es distribuida a los clubes que cedieron jugadores para dichos partidos. En estos tiempos difíciles, cuando muchos clubes están afrontando dificultades financieras, especialmente con su flujo de efectivo, era nuestro deber asegurarnos que esos clubes recibieran los pagos tan pronto como fuese posible", dijo.

Por su parte, el presidente de la Asociación Europea de Clubes (ECA), Andrea Agnelli, valoró la inyección de liquidez como "muy necesaria" para salvaguardar a los clubes "en estos momentos de amenaza existencial".

"Mientras la salud pública sigue siendo nuestra principal preocupación, garantizar el alivio financiero, jurídico y reglamentario antes de reanudar el fútbol en toda Europa, una vez que sea seguro hacerlo, es de suma importancia para la ECA y sus miembros", sostuvo.