La UEFA elige el gol de Neymar al Basaksehir como el mejor de la fase de grupos

La UEFA sí ha tenido en cuenta a Neymar para su último galardón, después de definir su tanto al Istanbul Basaksehir como el mejor gol en toda la fase de grupos de esta Champions League.

El delantero del Paris Saint-Germain maravilló con el tanto que abrió la lata en el Parc des Princes, en el partido aplazado tras el incidente racista con el cuarto árbitro la noche anterior.

Su 1-0 llegó en una jugada individual tremenda. Recibió de espaldas de Verratti, se giró, rompió a su marca con un caño y se sacó el disparo sin espacio a la escuadra, imposible para Mert Günok.

Después completaría el partido con un 'hat trick' para la goleada por 5-1 que mandaba al PSG a octavos de final de la Champions League como primero de grupo.

A falta de The Best, en el que no entró entre los tres últimos nominados ni en el once de la temporada, Neymar al menos puede presumir de golazo. Ahora llega el turno de las eliminatorias después del chasco en la pasada final contra el Bayern.