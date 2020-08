La UEFA insiste con el formato de partido único: lo estudiará a finales de año

¿Y si la Champions League siempre se jugara a partido único en su fase de eliminación? La UEFA lo estudiará a finales de año. No es una información de algún medio, sino las palabras de Aleksander Ceferin, su presidente, en una entrevista con 'L'Équipe'.

"La final a ocho no desnaturalizó la Champions. Jugar a puerta cerrada fue una desventaja si, porque la atmósfera no es igual pero, respecto al resto, no hay muchos perjuicios. Los cuartos y las semifinales a un partido dejaron encuentros interesantes. El torneo es emocionante. La crisis sanitaria nos obligó pero, al final, hemos tenido una reacción positiva", explicó sobre esta temporada.

Cuando le preguntaron sobre si la emoción fue igual, respondió: "Sentí la misma, excepto por que los partidos tenían que ser a puerta cerrada". ¿Y si lo cambiaran para siempre? "Desde que empezó la crisis sanitaria, no hemos planteado este tema. Ni informalmente. Puede que lo hagamos en septiembre".

"Es genial cuando tienes algo maravilloso pero puedes cambiar para hacerlo aún más grande, aunque si no cambias, siga siendo magnífico. Mi opinión es que necesitamos hablar para hacer los torneos aún más atractivos. Aún no sabemos en que dirección, pero decidiremos a finales de este año o principios del siguiente", concluyó.

Los partidos de selecciones se jugarán, pero cancelar la Eurocopa es una ruina

El máximo mandatario de la UEFA también habló sobre los partidos de selecciones: "Se jugarán. Si alguno no puede jugar en casa, se llevará a terreno neutral. Es esencial. Hay contratos con las televisiones y hay que cumplirlos. Si no, muchas federaciones podrían quebrar".

Respecto al impacto de cancelar la Eurocopa, aseveró: "Estamos calculando, pero será más de 100 millones de euros. Todavía estamos discutiendo con las televisiones pero tienen que pensar que los índices de audiencia son excelentes. Es un torneo muy interesante aunque no sea tan popular".