La UEFA promete cambios en el fuera de juego y ya no será cosa de centímetros

La UEFA no es ajena a la polémica que ha generado el VAR en los últimos tiempos. Con las protestas por los fueras de juego presentes tanto en Inglaterra como en España, el organismo europeo avisó de que habrá cambios en el futuro.

En palabras de su presidente, Aleksander Ceferin, los cambios podrían entrar en vigor en la Eurocopa y, sobre todo, serán efectivos de cara a la próxima temporada.

"Un fuera de juego de un centímetro no es fuera de juego, porque ese no es el espíritu de la regla", empezó el mandatario de la UEFA. "Tiene que ser un error claro y manifiesto para que el VAR intervenga. Por tanto, que haya líneas más gruesas es esencial, porque ahora se dibujan de manera subjetiva y no son exactas. Por un centímetro puedes arruinar la temporada de un club".

Por otra parte, Ceferin manifestó estar al tanto de la polémica con las manos, aunque reconoció que aún "no sabe qué hacer" con ellas.