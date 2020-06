La UEFA se reúne para decidir el futuro de Champions, Europa League y Eurocopa

La UEFA publicó un comunicado oficial para informar de que mantendrá reuniones los próximos días 17 y 18 de este mes para tratar el desenlace de la Champions, la Europa League y la Eurocopa. El motivo es el desarrollo de la crisis del coronavirus y su influencia en el fútbol.​

La actualización sobre las competiciones de clubes, Champions masculina y Europa League 2019-20, de octavos de final en adelante, así como el diseño de la próxima temporada de éstas, más el calendario de las rondas que faltan por disputarse de la Champions juvenil 2019-20 centrarán la primera jornada del Ejecutivo.

La final de la Champions estaba prevista para el sábado 30 de mayo en Estambul; la de la Europa League, para el miércoles 27 de mayo en la ciudad polaca de Gdansk, y la de la Champions femenina, también pendiente de nuevas fechas, para el 24 de mayo en Viena.

Esta quedó interrumpida antes de los cuartos de final en los que Barcelona y el Atlético de Madrid debían enfrentarse por una plaza en semifinales en marzo.

También la reanudación de las competiciones de selecciones, con el 'play off' de la Eurocopa que iba a celebrarse este verano y fue aplazada 12 meses (del 11 de junio al 11 de julio de 2021), junto a las sedes y el calendario de partidos de esta y la reprogramación de la fase de grupos de Liga de Naciones 2020-21, entrarán en el debate.

"La existencia de algunos puntos pendientes en relación con un pequeño número de sedes propuestas" para la Eurocopa fue, de hecho, el motivo por el que la UEFA aplazó hasta la semana que viene la cita de su Comité Ejecutivo, que tendría que haberse celebrado el pasado 27 de mayo.

La competición, con la que la UEFA va a conmemorar el 60 aniversario de la misma, tenía como sedes iniciales Copenhague, Ámsterdam, Bakú, Bilbao, Bucarest, Budapest, Dublín, Glasgow, San Petersburgo, Múnich, Roma y Londres, aunque puede caerse alguna como es el caso de Bucarest, según anunció el gobierno de Rumanía .

Además de esto, en categorías inferiores, la UEFA tiene pendiente concretar el calendario y el formato del Europeo Sub 21 2019-2021, el femenino Sub 17, el Europeo Sub 19 2019-20 y las competiciones de fútbol sala.

La final de la Champions de fútbol sala debía haberse disputado a finales de abril en Minsk, capital de Bielorrusia, con la participación de ElPozo Murcia Costa Cálida y el Barça.

El segundo día de reunión del Ejecutivo de la UEFA abordará, entre otros temas, el procedimiento del sorteo y fase de clasificación para el Mundial de Catar 2020 y el Reglamento de Licencias de Clubes y Juego Limpio Financiero.