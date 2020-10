La UEFA suspende el fútbol en Armenia y Azerbaiyán

El Comité Ejecutivo de la UEFA ha decidido este martes de que, ante la situación de inseguridad que se viene en la región de Nagorno-Karabaj, queden "suspendidos hasta nuevo aviso" los partidos tanto de clubes como de selecciones nacionales que se debían disputar en Armenia y Azerbaiyán.

"Teniendo en cuenta la tensa situación de seguridad en la región de Nagorno-Karabaj, el Comité Ejecutivo de la UEFA decidió hoy que los partidos de las competiciones de clubes y de la selección nacional de la UEFA no se celebrarán en Armenia y Azerbaiyán hasta nuevo aviso", se lee en un comunicado emitido por el máximo organismo europeo.

La UEFA, que recuerda que ya se determinó la reubicación de una eliminatoria de la UEFA de Europa League y de dos partidos de la Liga de las Naciones en sedes neutrales, ha considerado que en "la actualidad, no se cumplen las condiciones para organizar partidos de la UEFA en esos países".

"Se pedirá a la Federación de Fútbol de Armenia y a la Asociación de Federaciones de Fútbol de Azerbaiyán, incluidos sus respectivos clubes, que propongan sedes alternativas para sus próximos partidos de competición de la UEFA que se jugarán en casa. Se hará un seguimiento de la situación en la región y la decisión adoptada hoy por el Comité Ejecutivo de la UEFA no afecta a la planificación en curso para la celebración de los partidos de la UEFA EURO 2020 en Bakú en junio del año próximo", se añade en el comunicado.

Cabe recordar que, en la Europa League, el Qarabag es uno de los rivales del Villarreal, en el Grupo I, y está inicialmente fijada para el 29 del presente octubre la visita del equipo español al azerbaiyano, en Bakú.

En otra decisión adoptada por el Ejecutivo, también se ha decidido cancelar "la Ronda de Élite y el Torneo Final del Campeonato Europeo Sub 19 de la UEFA 2019-20 -que debía celebrarse en Irlanda del Norte- debido a la actual situación epidemiológica no resuelta en Europa y las consiguientes dificultades para viajar".

"Dado que esta edición 2019-20 del Campeonato Europeo Sub 19 de la UEFA era un torneo clasificatorio para la Copa Mundial Sub 20 de la FIFA -prevista para mayo de 2021- se decidió que las cinco plazas reservadas para los equipos europeos en la competición se asignaran a los equipos que ocuparan las cinco primeras posiciones en la clasificación del coeficiente de la ronda de clasificación de la UEFA para la temporada 2019-20. Por consiguiente, los equipos de Inglaterra, Francia, Italia, Países Bajos y Portugal serán los representantes europeos designados para participar en la Copa Mundial Sub 20 de la FIFA".