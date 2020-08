La última bala del resultadismo del jeque

Las idas y venidas de Turki Al-Sheikh al frente del Almería serán juzgadas, sin público, este domingo en el Estadio Juegos Mediterráneos. El ansiado proyecto de subir a Primera División podría terminarse hasta el curso que viene.

Tras perder en el partido de ida ante el Girona por un gol de Stuani, el conjunto indálico está obligado a marcar en su casa. De hecho, un 1-0 le serviría para clasificarse a la final al haber terminado la temporada mejor clasificado.

Será el juicio final, si no logran remontar, al proyecto de un año que siempre se ha centrado en los resultados. El cuadro almeriense ha sufrido varias sacudidas en los mercados de traspasos.

Al jeque no le importaba arramblar con parte de la plantilla si esta no daba el rendimiento esperado e igual ha hecho con los técnicos. Hasta cinco ha tenido el cuadro almeriense, aunque bien es cierto que a Óscar Fernández ni le dio tiempo a iniciar la temporada.

El resto han sido ajusticiados por el resultadismo más pragmático. Pedro Emanuel obtuvo una gran racha de resultados, pero al primer tropiezo tuvo que salir.

Guti mantuvo al equipo en la zona alta, pero no pudo mantener su puesto. Nandinho, a pesar de un rendimiento decente, se tuvo que ir al no conservar el ascenso directo. José Gomes llegó para disputar 'play off'.

En las manos del luso estará cumplir el objetivo de Turki Al-Sheikh y, teniendo en cuenta el desarrollo de los acontecimientos, no sería descabellado pensar que su recién adquirido puesto también está en juego.

Un gol le basta al Almería para poder jugar la final por el ascenso siempre y cuando no encajen. Es el momento de ver si el resultadismo tiene cabida en el mundo del fútbol.