La última de Bendtner: desveló que Pirlo o Buffon fumaban en la Juve

El tabaco es un tema tabú en el mundo del fútbol. Es evidente que fumar no es el mejor hábito para un deportista del más alto nivel y, por eso, cuando se destapa que un jugador es fumador se le tiende a demonizar.

Nicklas Bendtner recordó su paso por la Juventus y reconoció que mitos del fútbol europeo como Buffon o Pirlo solían fumarse algunos cigarrillos. No solo ellos, pues Bendtner confirmó que en todos los equipos en los que ha estado había jugadores que fumaban.

En 2012, el Arsenal prestó brevemente a Bendtner a la Juventus para que recuperara su mejor nivel. A su llegada, al danés no le pudo sorprender más el ambiente: "No podía encontrar a los chicos y era un poco raro, aquel era mi primer día... Entonces, me encontré a diez o 12 en el baño, tomando café, hablando, fumando varios cigarrillos... Fue un descubrimiento sorprendente y ya tras ver eso supe que la etapa de la Juve iba a ser una buena etapa".

En relación a Pirlo y Buffon, Bendtner mostró el máximo respeto a pesar de su reprobable hábito: "¿Qué le vas a decir a ellos dos? Si miras a sus carreras y lo profesionales que han sido... Aquello me abrió los ojos. El profesionalismo y el buen ambiente estaban a otro nivel y nadie daba importancia a lo de fumar".

Bendtner, para concluir, recordó el escándalo que hubo en Inglaterra cuando se descubrió que Balotelli fumaba. "Es gracioso, todo el mundo comentaba que fumaba en los servicios. Aquella fue una historia inolvidable para todos. En Italia era más habitual y no pasaba nada. En cada club en el que he jugado hubo futbolistas que fumaban", concluyó el díscolo futbolista.

Al ex internacional danés, eso sí, no le fue nada bien en Turín. Jugó once partidos, pero solo tres de ellos como titular, y no marcó ningún gol. Aquella etapa comenzó su declive como futbolista 'top', que solo encontró respuesta brevemente en el Rosenborg hace un puñado de campañas. Desde entonces, ha sido más protagonista por sus declaraciones que por su juego.