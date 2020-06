La última de Jovic: portada de una revista del corazón

Jovic no ha tenido la temporada de sus sueños en el Real Madrid. El delantero solo ha disputado ocho partidos como titular, con dos goles y dos asistencias, de modo que ha sido más protagonista fuera que dentro del terreno de juego.

El revuelo comenzó cuando se saltó el confinamiento para irse a su país, lugar en el que pasó la cuarentena obligatoria en España. En su casa, un mal gesto entrenando ha hecho que se tenga que perder lo que resta de temporada.

La cosa no acaba ahí, y es que a Jovic se le vio de barbacoa con una férula en el pie y con una actitud nada recomendada en el protocolo de LaLiga. Jovic sabe que no puede jugar y no atendió a las normas.

Lo último del delantero ha sido que ha aparecido en la portada de 'Hello!', una revista del corazón de su país que también se puede encontrar en España y lo ha hecho junto a su pareja.

Sofija Milosevic y Jovic esperan un hijo para el mes de septiembre y ambos posaron para unas fotos en Madrid y cerca de su casa. Aunque fue su pareja la que más acaparó los focos, a Jovic se le vio paseando con ella con la misma férula y con la mascarilla en el codo.

El futbolista trabaja para recuperarse, pero es más noticia por su vida social y privada que por sus goles. De hecho, Pedja Mijatovic fue duro con su compatriota.

"No ha cogido el truco y no le hemos visto mucho, solo unos detalles que no sirven para decir que es jugador del Real Madrid. Él mismo parece que no está metido al 100% con la idea de triunfar en el Real Madrid. Tal vez sea contraproducente que esté aquí así", dijo en 'El Larguero'.