La última ex de Maradona lloró porque no la dejaron despedirse

A pesar de que ya no estaban juntos, Rocío Oliva le guardaba respecto y una gran admiración a Maradona, una persona con la que compartió su vida durante seis años y medio.

Nada más enterarse del fallecimiento del 'Pelusa', ella no dio crédito y recordó todo lo que había vivido con él. Tenía la esperanza de poder despedirse, pero no lo ha podido hacer.

La última ex pareja de Maradona intentó ingresar en la Casa Rosada para el velatorio, pero no le dejaron pasar. Ella misma contó que le pidieron hacer la cola como al resto de gente.

"Estuve seis años y medio con él. Me dice Claudia que ella no maneja la puerta, que no me la agarre con ella. Quiero verlo, es muy simple lo que quiero. Ingresó todo el mundo y yo no puedo", dijo ante los medios desde su vehículo.

Ya ante los medios, la ex de Diego rompió a llorar de impotencia: "Es innecesario todo esto". Ni en la vela ni en el Cementerio de Bella Vista: Rocío Oliva no tuvo permiso y no pudo darle el último adiós.