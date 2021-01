La última locura de Ibai Llanos: ¡quiere comprar el Murcia!

Ibai Llanos se ha convertido en una de las grandes sensaciones de la actualidad de Internet y las redes sociales. Las interecciones en sus tuits se mutiplican y ha sido nombrado el mejor 'streamer' del 2020.

El también presentador de 'eSports' ha sido noticia en los útlimos días por haber dejado 'G2' y, además, por haber dicho que tiene la intención de comprar el Real Murcia. Ibai Llanos siempre ha dejado claro su gusto por el fútbol con partidas con jugadores como Neymar o el 'Kun' Agüero y también por sus comentarios en los partidos del Real Madrid, etcétera.

"Chicos, creo que voy a comprar el Real Murcia. El Murcia de verdad, el 'fake' no. Si se pued, en un futuro. Sabéis que los de 'La Media Inglesa' también quieren comprar un equipo. Entonces sí ellos de verdad van en serio, podríamos comprar el Murcia", ha dicho en unos de sus vídeos.

Pues bien, el Murcia no ha dudado en compartirlo y en dejarse querer: "¡Claro! Te lo hemos dicho desde siempre que te hagas accionista... tan en serio que llevamos con los números claros ya tiempo para poder quedar desde ya. Gracias de corazón...".

Ibai Llanos continuó explicando que es una idea de futuro y no para dentro de poco: "Yo os cuento las ideas que tengo en la cabeza, no os penséis que lo voy a comprar mañana. Sí me gustaría que fuese un equipo humilde y respetar su escudo".

Con el vídeo compartido por el Real Murcia también interactuó el propio Ibai. "La única manera de que 2021 supere a 2020 es comprando el Real Murcia y llevarlo con los años otra vez a Primera División conmigo en el palco", puso en su Twitter.

El club le siguió otra vez la corriente y le invitó a un partido en el palco.