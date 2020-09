La última vez que un jugador se quejó como Messi, Koeman le apartó

Ataque frontal a Koeman y viene de un ex jugador que tuvo a sus órdenes: Ahmed Hossam Mido. El egipcio militaba en el Ajax a principios de este siglo y el técnico decidió ponerle a la venta, a su juicio, porque se quejó de algunos aspectos relacionados con el club.

Esta situación es parecida a la actual en el Barcelona. Leo Messi se despidió de Luis Suárez en un mensaje de su perfil de Instagram y dejó una dura crítica. El ex pupilo del neerlandés se pregunta si será capaz de hacer lo mismo que hizo con él.

"Me encantaría ver la reacción de Koeman a lo que dijo Messi despidiéndose de Suárez. Koeman insistió en que yo tenía que irme del Ajax cuando dije mi opinión sincera sobre el equipo en público incluso teniendo solo 18 años. Claro que no me estoy comparando con Messi, pero es interesante", escribió en Twitter.

Si la pregunta era si Koeman va a sacar a Messi del equipo, la respuesta es que no. Intentó marcharse durante unos tensos días en los que el Barcelona le dejó claro que no podía hacerlo si no era yendo a juicio, conque el entrenador no hará como con Mido.