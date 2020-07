"Tirábamos la moneda y siempre era cruz, pensábamos que era imposible"

Este sábado se cumplen el décimo aniversario de la final del Mundial que coronó a España al Olimpo del fútbol. Para conmemorar dicha fecha, 'Rakuten TV' ha elaborado un documental que verá la luz este jueves.

La pieza, titulada 'Los secretos de La Roja - Campeones del Mundo', rememora con testimonios de la Selección Española lo ocurrido en el Sudáfrica hace diez años, en el 2010.

"Estuvimos un poco en el alambre, como se suele decir. Pero bueno, el míster confió en mí", dice Andrés Iniesta, a la postre héroe del título ante Holanda, en el documental. "Creíamos en él y pensábamos que teníamos el deber de esperarle", replicó Del Bosque.

Otro de los protagonistas en el documental es Joan Capdevila. "Por favor, que pueda jugar un minuto. Solo quería jugar un minuto para decir que había salido mundialista. Me acuerdo de ver a Maradona, MAtthaus y compañía levantando Copas del Mundo, pero yo nunca imaginé estar ahí y vivirlo en primera persona", dijo el ex lateral.

También se encuentra Villa, uno de los jugadores más destacados. "Ante Chile es la única vez que he sentido miedo de camino al estadio", recordó el asturiano, que aún piensa en el penalti de Cardozo ante Paraguay. "Reina me dijo la noche anterior por dónde lo iba a triar, me puso la cabeza loca".

"Nunca habíamos tenido tanto talento. La sensación que teníamos todos era ahora o nunca. Tirábamos la moneda arriba y salía siempre cruz: árbitros, penaltis, el codazo de Tassoti... nos pensábamos que era imposible. Nos faltaba sensación de credibilidad y eso nos lo dio Luis Aragonés", explicó Xavi.

Muchos de los futbolistas que estuvieron, y levantaron el título de campeón, han mostrado sus impresiones en un documental que podrá verse en los 42 países, de forma gratuita, en los que opera 'Rakuten TV'.